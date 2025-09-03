İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Eylül 2025 Çarşamba / 11 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,167
  • EURO
    47,9506
  • ALTIN
    4677.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 29 ilde dolandırıcılık şebekelerine operasyon: 89 şüpheli yakalandı
Güncel

29 ilde dolandırıcılık şebekelerine operasyon: 89 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 1 ayda 29 ilde dolandırıcılık şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 89 şüphelinin yakalandığını ve 64'ünün tutuklandığını açıkladı.

AA3 Eylül 2025 Çarşamba 08:06 - Güncelleme:
29 ilde dolandırıcılık şebekelerine operasyon: 89 şüpheli yakalandı
ABONE OL

Bakan Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, 29 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlarda, 388 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 89 şüpheliyi yakaladıklarını, zanlılardan 64'ünün tutuklandığını, 9'u hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını, diğerler şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiğini belirtti.

Şüphelilerin, Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandıklarını belirten Yerlikaya, şüphelilerin vatandaşları tarihi eser bulma vaadiyle dolandırdıkları, kendilerini kamu görevlisi, avukat, banka görevlisi, uzlaştırmacı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları, sahte internet siteleri üzerinden oto yedek parçası satışı yaparak vatandaşları dolandırdıklarının belirlendiğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya, şüpheliler hakkında savcılıklar tarafından soruşturma başlatıldığını ve zanlıların banka hesaplarında 28 milyon lira işlem hacmi bulunduğunu tespit ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimiz ile polislerimizi tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızın helal kazancına göz dikenlere asla fırsat vermeyiz. Suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

  • dolandırıcılık
  • operasyon
  • gözaltı

ÖNERİLEN VİDEO

Öğretmen 500 TL için kiracısını öldürdü! Adliyeye girerken hıçkıra hıçkıra ağladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.