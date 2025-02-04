İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 29 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır devam eden "KISKAÇ-37" operasyonlarında; 93 şüpheli yakalandı.Ayrıntılar geliyor...
29 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır devam eden "KISKAÇ-37" operasyonlarında; 93 şüpheli yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 4, 2025
Operasyonlarda yakalanan şüpheliler;
◾FETÖ terör örgütünün "Askeri Mahrem Yapılanması" ve "Öğrenci Yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek,
◾Ankesörlü telefonlarla örgüt... pic.twitter.com/UXTF8KDMhg