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Onlarca gözaltı var! 29 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç'

29 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır devam eden “KISKAÇ-37” operasyonlarında; 93 şüpheli yakalandı.

4 Şubat 2025 Salı 11:32 - Güncelleme:
Onlarca gözaltı var! 29 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç'
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 29 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır devam eden "KISKAÇ-37" operasyonlarında; 93 şüpheli yakalandı.

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