12 Aralık 2025 Cuma / 22 CemaziyelAhir 1447
  29 ilde uyuşturucu operasyonu: 345 şüpheli yakalandı
Güncel

29 ilde uyuşturucu operasyonu: 345 şüpheli yakalandı

29 ilde son 2 haftadır devam eden uyuşturucu operasyonlarında 345 şüpheli yakalandı, 110'u tutuklandı.

12 Aralık 2025 Cuma 07:39
29 ilde uyuşturucu operasyonu: 345 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerince 29 ilde son 2 haftada düzenlenen narkotik operasyonlarında 110 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, son iki haftada cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesindeki il jandarma komutanlıklarınca, aralarında Ankara, İstanbul ve Antalya'nın bulunduğu 29 ilde operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlara 2 bin 430 narkotik ve asayiş ekibi, 6 bin 75 personel ile analiz ve takip timlerinin katıldığı ve 1 ton 628 kilogram uyuşturucu ile 750 bin 238 uyuşturucu hapın ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, gözaltına alınan 345 şüpheliden 110'unun tutuklandığını, 59'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, "Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

