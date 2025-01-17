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Saldırı hazırlığı yapan PKK'ya ağır darbe! 29 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), MSB, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA17 Ocak 2025 Cuma 11:49 - Güncelleme:
Saldırı hazırlığı yapan PKK'ya ağır darbe! 29 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadesine yer verildi.

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