Saldırı hazırlığı yapan PKK'ya ağır darbe! 29 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadesine yer verildi.



Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.



Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist... pic.twitter.com/fHNvt1J8Lp — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 17, 2025

Yeni Suriye yönetiminin Türkiye ziyareti... MSB kaynakları: İrademizi ortaya koyduk

Etkisiz hale getirildiler

THK'den bölgesel güç gösterisi! Uluslararası hava sahasında görev tamam