29 Şubat doğum günü mesajları: Doğum günü 29 Şubat olanlara en özel mesajlar burada!

29 Şubat 2020 Cumartesi 09:47 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 09:47

4 yılda bir takvime eklenen 29 Şubat'a dair araştırmalar hız kazandı. Artık gün Google tarafından bir Doodle'la hatırlatıldı. Artık yıl, Miladî takvimde 365 yerine 366 günü olan yıl olarak biliniyor. Şubat ayı 4 yılda bir bir gün daha uzun sürüyor. 29 Şubat’lı yıllar dünyanın güneş etrafında dönme süresini tamamlaması ile birlikte oluşan 6 saatlik zaman diliminin takvime eklenmesiyle birlikte oluşuyor. 4 yılda bir kez olan bu özel günde doğanlar için doğum günü mesajları araştırılmaya başlandı. 29 Şubat doğum günü mesajlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Doğum günü 29 Şubat olanlara en özel mesajlar burada...

29 ŞUBAT DOĞUM GÜNÜ MESAJLARI

Ancak senin gibi özel bir insan böyle özel bir günde doğabilirdi. İyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun.

29 Şubat tarihinde aklıma ilk gelen kişi sensin. Allah’tan dileğim yeni yaşınla birlikte hayallerinin hayırlı bir şekilde gerçekleşmesi. Doğum günün kutlu olsun.

Bugün 29 Şubat, bu özel gününde doğum gününü en içten dileklerimle kutlar, sağlık, başarı ve mutluluklar getirmesini dilerim.

Tarihte bugün 29 Şubat. Bir güzel doğdu, adı aşk kondu. Bir ömür boyu sağlık, başarı, sevgi ve mutluluk dolu olman dileğiyle. Doğum günün kutlu olsun.

Bugün günlerden sensin. Sağlıklı, başarılı, sevdiklerinle birlikte mutluluk dolu nice yaşlara, iyi ki doğdun, iyi ki varsın.

Şu andan itibaren 29 Şubat tarihine girmiş bulunuyoruz. Birçok insan için sıradan bir gün ama senin ve benim için çok özel bir gün. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Nice yıllara.

Her günün ayrı bir güzelliği vardır. Ama 4 yılda 1 olan bugünün güzelliği bir başka, çünkü bugün 29 Şubat! Doğum günün kutlu olsun. Nice yıllara.

ARTIK GÜN NEDİR?

Artık yıl, Miladî takvimde 365 yerine 366 günü olan yıl. Bu fazladan gün (artık gün), normalde 28 gün olan şubat ayına 29 Şubat’ın eklenmesi ile elde edilir. Dört yılda bir yapılan bu uygulamanın nedeni Dünya’nın Güneş çevresinde dönme süresinin , Güneş’in aynı meridyenden iki kez geçişi arasındaki ortalama zamanın tam katı olmamasıdır. Bir astronomik yıl yaklaşık olarak 365,242 gün olmasına rağmen normal bir takvim yılı 365 gündür. Artık yıl uygulaması ilk olarak MS 46 yılında, Jülyen Takvimi’nde uygulanmıştır.