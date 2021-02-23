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  • 29 yaşındaki adam evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
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29 yaşındaki adam evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Mardin'de evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan, 2 çocuk babası Şeyhmus Mutlu (29), hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA23 Şubat 2021 Salı 09:57 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 09:57
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Olay, dün gece Gölcük Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Şeyhmus Mutlu, evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Mutlu, vücuduna isabet eden mermilerle kanlar içinde yerde kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Mutlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası olan Mutlu'nun cansız bedeni, otopsi için Mardin Adli Tıp morguna götürüldü. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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