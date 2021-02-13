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Güncel

29 yaşındaki adam kaza kurşununa kurban gitti

Mersin'de sürek avı sırasında arkadaşlarından birinin tüfeğinden çıkan kurşunun isabet ettiği Cemil Ünlü (29), hayatını kaybetti. Soruşturma sürerken, merminin kimin tüfeğinden çıktığı belirlenmeye çalışılıyor.

DHA13 Şubat 2021 Cumartesi 15:55 - Güncelleme: 13 Şubat 2021 Cumartesi 15:55
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Olay, saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Güneyli Mahallesi'nde meydana geldi. Cemil Ünlü, bir grup arkadaşı ile birlikte sürek avına katıldı. Avda grup, önlerine çıkan domuza ateş etti. Kurşunlardan biri Cemil Ünlü'ye isabet etti. Ağır yaralanan Ünlü, Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Cemil Ünlü'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürerken, merminin kimin tüfeğinden çıktığı belirlenmeye çalışılıyor.

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