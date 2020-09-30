IHA 30 Eylül 2020 Çarşamba 11:33 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 11:33

Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezinde düzenlenen törenle, 294 çarşı ve mahalle bekçisi mezun oldu. Törende konuşma yapan Vali Bilal Şentürk, "Anayasanın ve kanunların vermiş olduğu yetkileri adaletle, şefkatle ve hakkaniyetle kullanın” dedi. Bekçilerin vatana, millete, devlete hayırlı olmasını dileyen Vali Şentürk, şunları kaydetti:

“Sizler bir imparatorluğun kurulmuş olduğu, Anadolu topraklarının vatan olması noktasında tarihi anlara tanıklık etmiş Bilecik’ten mezun olarak Anadolu’nun farklı yerlerinde hizmet edeceksiniz. Bu hizmetleri ifa ederken Anayasanın ve kanunların vermiş olduğu yetkileri adaletle, şefkatle ve hakkaniyetle kullanın. Bu yönüyle devletimize milletimize yan gözle bakacak olan zarar vermeye kalkacak olan insanların korkulu rüyası olacaksınız. Görev yapacağınız yerlerde emniyet ve jandarma teşkilatlarımızla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve mahalle muhtarlarıyla birlikte koordineli bir şekilde çalışarak suçların önlenmesi, suç işleyenlerin yakalanması noktasında sizlere çok önemli görevler düşecek. Bu görevleri yaparken de adaletten ve kanunların vermiş olduğu sınırlardan da ayrılmayacak şekilde görev yaparak toplumumuza milletimize nice güzel hizmetler vereceğinize inanıyoruz. Hepinize başarılar diliyorum.”