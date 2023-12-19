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  • 2'si kırmızı bülten, 1'i difüzyon mesajı ile aranan 3 elebaşı yakalandı
Güncel

2'si kırmızı bülten, 1'i difüzyon mesajı ile aranan 3 elebaşı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 2'si kırmızı bülten, 1'i difüzyon mesajı (acil yakalama mesajı) ile aranan 3 organize suç örgütü elebaşı Alanya ve İstanbul'da düzenlenen Kafes-21 operasyonlarıyla yakalandılar.

19 Aralık 2023 Salı 08:05 - Güncelleme:
2'si kırmızı bülten, 1'i difüzyon mesajı ile aranan 3 elebaşı yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 2'si kırmızı bülten, 1'i difüzyon mesajı (acil yakalama mesajı) ile aranan 3 organize suç örgütü elebaşı Alanya ve İstanbul'da düzenlenen Kafes-21 operasyonlarıyla yakalandılar.

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