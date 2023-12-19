2'si kırmızı bülten, 1'i difüzyon mesajı ile aranan 3 elebaşı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 2'si kırmızı bülten, 1'i difüzyon mesajı (acil yakalama mesajı) ile aranan 3 organize suç örgütü elebaşı Alanya ve İstanbul'da düzenlenen Kafes-21 operasyonlarıyla yakalandılar.

Ayrıntılar geliyor...

�� 2️⃣'si Kırmızı Bülten, 1️⃣'i Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile aranan 3️⃣ Organize Suç Örgütü Elebaşı Alanya ve İstanbul'da düzenlenen KAFES-21 OPERASYONLARIYLA YAKALANDILAR.



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile... pic.twitter.com/JFUW1AdlOw