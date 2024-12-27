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  • 2'si yabancı uyruklu 6 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı
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2'si yabancı uyruklu 6 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı

Kars'ta jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 2'si Azerbaycan uyruklu 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

AA27 Aralık 2024 Cuma 22:18 - Güncelleme:
2'si yabancı uyruklu 6 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı
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Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Esenkent köyü yakınlarında define için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İZİNSİZ KAZI YAPARKEN YAKALANDILAR

Ekipler, S.Ç. (46), M.A. (26), O.C.A. (27) ve Y.K. (31) ile Azerbaycan uyruklu T.E. (44) ve R.I'yı (39) izinsiz kazı yaparken yakaladı.

Zanlıların kazıda kullandığı 2 metal arama dedektörü ve aparatı, dijital dedektör göstergesi ve çantası, balyoz, 3 kürek, 3 murç, 2 kazma, 1 çekiç, 1 inşaat eldiveni ve 2 kova ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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