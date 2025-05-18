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Trafikten men edildiler! Ambulansa yol vermeyen düğün magandalarının hazin sonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hazırlanan yeni yasa tasarısıyla, asker uğurlama veya düğün konvoyu oluşturarak trafiği engelleyen araç sürücülerine 180 bin lira para cezası verileceğini, bu sürücülerin ehliyetlerinin 120 gün geçici olarak geri alınacağını ve araçlarının da 120 gün süreyle trafikten men edileceğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, öte yandan ambulansa yol vermeyen düğün konvoyundaki araçların tespit edilerek sürücülere toplamda 49 bin 810 TL para cezası uygulanırken, 3 aracın da trafikten men edildiğini bildirdi.

IHA18 Mayıs 2025 Pazar 09:52 - Güncelleme:
Trafikten men edildiler! Ambulansa yol vermeyen düğün magandalarının hazin sonu
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Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'da Konya Yolu AŞTİ istikametinde ambulansa yol vermeyen düğün konvoyundaki araç sürücülerinin görüntülerini paylaştı.

49 BİN 810 LİRA PARA CEZASI

Dün bu konunun sosyal medyada yer aldığını anımsatan Yerlikaya, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonrası ambulansa yol vermeyen araçların tespit edildiğini, araç sürücüleri U.G, B.S, B.K. ve B.T.S'ye toplam 49 bin 810 lira para cezası uygulandığını anımsattı.

3 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Bakan Yerlikaya, "Ayrıca U.G. B.K. ve B.T.S. adlı kişilere 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten' adli işlem yapılmak üzere Çankaya Şehit Mustafa Düzgün Polis Merkez Amirliği'ne sevk edilmiştir. 3 araç trafikten men edilerek, otoparka çekilmiştir." ifadelerini kullandı.

"CAYDIRICI YENİ YASAL DÜZENLEMELER YAPTIK"

Trafik güvenliğini doğrudan etkileyen 36 maddelik kanun değişikliği teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) takdirine sunduklarını bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Hazırladığımız yeni yasa tasarısı ile bu tür olayları engellemek amacıyla caydırıcı yeni yasal düzenlemeler yaptık. Yeni yasa tasarısında artık asker uğurlama ve düğün konvoyu oluşturarak köprü, tünel, viyadük ve otoyol kapatıp trafiği engelleyen araç sürücülerine 180 bin lira para cezası verilecek. 120 gün ehliyetleri geçici olarak geri alınacak ve 120 gün araçları trafikten men edilecek. Ambulansların can taşıdığını ve zamanla yarıştığı gerçeğini unutmamalıyız. Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da çok sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışabilir."

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