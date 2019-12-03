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3 Aralık Dünya Engelliler Günü resimli mesajlar: Dünya Engelliler Günü anlamlı sözler ve mesajları

Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, 1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından uluslarararası bir gün olarak kabul edilmiştir. En özel günler arasında yer alan Dünya Engelliler Günü hakkında araştırmalar gerçekleştiriliyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü resimli mesajları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Dünya Engelliler Günü anlamlı sözler ve mesajlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 3 Aralık Dünya Engeliler Günü tüm dünyada engelli haklarına dikkat çekildiği, sivil toplum kuruluşlarının etkinlikler düzenlediği bir dündür. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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3 Aralık Dünya Engelliler Günü resimli mesajlar bugün en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Dünya Engelliler Günü anlamlı sözler ve mesajlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Uluslararası Engelliler Günü 1992 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 47/3 sayılı kararı ile ilan edildi. Toplumun ve toplumun her alanında engelli bireylerin haklarını ve refahını teşvik etmeyi ve engelli bireylerin durumuna dair politik, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanında farkındalık  arttırmayı amaçlamaktadır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 
 
3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ RESİMLİ MESAJLAR
 

 
 
 

 
 
DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ ANLAMLI SÖZLER VE MESAJLARI
 
-Engeller hayatın ritmini yakalamaya engel olamaz.
 
– En büyük engel, engellenmektir.
 
– Özel eğitim olmadan çağdaş eğitim olmaz.
 
– Asıl engelliler, karşılarına çıkan engeli geçemeyenlerdir.
 
– Hayat bizim içimizde biz hayatın içindeyiz.
 
– Engel değil destek olun.
 
– Adımlarınızın biçiminin ne önemi var mühim olan yürüyüşümüzle sevgi ve dostluk köprüsünü geçmektir.
 
– Kendini engelli olarak hayattan atma. Unutma engeller savaşılarak aşılır.
 
– Aşamadığımız engellimiz, engelimizi aşmaktır.
 
– Engelli olmak sorun değil, engelliye engel olmak sorundur.
 
– Asıl Engelliler Onları Görmeyenlerdir.
 
– Yalnızca bugün değil, her gün hatırlamak gerek! Engel olma destek ol.
 
3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ NEDİR?
Uluslararası Engelliler Günü 1992 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 47/3 sayılı kararı ile ilan edildi. Toplumun ve toplumun her alanında engelli bireylerin haklarını ve refahını teşvik etmeyi ve engelli bireylerin durumuna dair politik, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanında farkındalık  arttırmayı amaçlamaktadır.

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