03 Aralık 2020 Perşembe 11:17 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 11:17

Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bu önemli gün, 1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından uluslarararası bir gün olarak kabul edilmiştir. En özel günler arasında yer alan Dünya Engelliler Günü mesajları ve şiirleri hakkında araştırmalar sürdürülüyor. 3 Aralık dünya engelliler günü sözleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Dünya Engelliler Günü anlamlı sözler ve mesajlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Dünya Engeliler Günü, tüm dünyada engelli haklarına dikkat çekildiği, sivil toplum kuruluşlarının etkinlikler düzenlediği bir dündür. İşte engelsiz bir yaşam için Dünya Engelliler Günü mesajları ve şiirleri ve sözleri..

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI

Dünya engelliler günü şiirleri! 3 Aralık engelliler günü mesajlarını sizler için derledik. İşte, Dünya engelliler günü şiirleri ve 3 Aralık dünya engelliler günü sözleri...

-Engeller hayatın ritmini yakalamaya engel olamaz.

-3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlar, tüm engelli vatandaşlarımızın aileleriyle, yakınlarıyla ve sevdikleriyle sağlıklı bir ömür diliyorum

-Yalnızca bugün değil, her gün hatırlamak gerek! Engel olma destek ol.

-Özürlüye değil; özgürlüğe yol verelim.

-Adımlarınızın biçiminin ne önemi var mühim olan yürüyüşümüzle sevgi ve dostluk köprüsünü geçmektir.

-Biz bu engeli ucuz bulup da satın almadık!...

-Engellerimiz ve işlerimiz, sevgiye asla engel olamaz.

“Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanındayız.”

“Hayat bizim içimizde biz hayatın içindeyiz.”

“Engellilikten kurtulmanın yolu engelleri aşacağına inanmakla başlar.”

“Kendini engelli olarak hayattan atma. Unutma engeller savaşılarak aşılır.”

-Engellilere saygı, onlara yaşama sevinci verir.

-Engel değil destek olun.

-Engelli insanlara saygı, insanlığa saygıdır.

"Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz."

"Sevgi varsa, engel yoktur! Engelliler Günü Kutlu Olsun."

"Engeller engelliler için engel değil, engelliler için en büyük engel biziz."

-En büyük engel sevgisizliktir.

-Unutmayın ki; Her sağlıklı insan yarının engelli adayıdır.

-Hayatı paylaşmak için hiçbir engel yoktur!

-Engelli olmak suç değildir.

– En büyük engel, engellenmektir.

– Özel eğitim olmadan çağdaş eğitim olmaz.

– Asıl engelliler, karşılarına çıkan engeli geçemeyenlerdir.

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm engelli kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

"Bugün vesilesiyle engelleri dolayısıyla karşılaştıkları güçlüklerden yılmadan, azimle çalışan, kararlı duruşları ve çabalarıyla hepimize güç veren kardeşlerimizin yanında olduğumuzu belirterek 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyor ve kendilerine aileleriyle birlikte mutlu, huzurlu bir yaşam diliyorum."

– Aşamadığımız engellimiz, engelimizi aşmaktır.

– Engelli olmak sorun değil, engelliye engel olmak sorundur.

– Asıl Engelliler Onları Görmeyenlerdir.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

En Sevdiğim Engelli Dostum

O benim en sevdiğim engelli arkadaşım,

Her saat her saniye her dakikam onunla geçti,

O beni çok sever, bende onu çok severim,

Ben onun için kapak toplayarak çaba verdim.

Belirlemeden bile her gün onunla vaktim geçer,

Onun canı yansa benim de canım yanar acı çekerim,

Onun iyileşmesi için çok dua ederim,

O benim en sevdiğim engelli dostum

Ben Özürlüysem Sen Nesin?

Bakıp ta görmeyen kişi

Ben özürlüysem sen nesin?

Çomak sokmak olan işi(!)

Ben özürlüysem sen nesin?

Çok haklısın, görmez gözüm

Sana da benzemez yüzüm

Ama aydınlıktır özüm

Ben özürlüysem sen nesin?

Marifet gözde, kaşta mı?

Aşk sevgide mi aşta mı?

Akıl yaşta mı, başta mı?

Ben özürlüysem sen nesin?

Maşallah Allah korusun

Kimden miras boyun posun

Bana özürlü diyorsun

Ben özürlüysem sen nesin?

Ürettin de almadım mı?

Yazdın da okumadım mı?

Seni bile sevmedim mi?

Ben özürlüysem sen nesin?

Halil; sakın deme tekim

Yaradan en büyük hâkim

Seni, beni halk eden kim?

Ben özürlüysem sen nesin?

- Halil Manuş

Engelleri Yıkalım

Bakın çevrenize

Göreceksin gerçeği

Sen de bilirsin ki

Engellileri sevmeyi

Belki onlardan biri olabilirdin sende

Böyle düşünme

Annen baban herhangi bir engeli olsaydı

Onlara da acımasızca davranır mıydın?

Şimdi dön de bi aynaya bak

ve kendine şu söyle

Ben acımasız olamam de

De deki; biraz vicdanın olsun

Karanlık devir.

Engelsiz Yaşam Hepimizin Elinde.

Engelli olmak üretime engel değildir, yeter ki fırsat verilsin

En büyük engel, engellenmektir.

Engelliye avuç açtırmayalım.

Ne oldum değil, ne olacağım demeli.

Engellilere saygı, onlara yaşama sevinci verir.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ NEDİR?

Uluslararası Engelliler Günü 1992 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 47/3 sayılı kararı ile ilan edildi. Toplumun ve toplumun her alanında engelli bireylerin haklarını ve refahını teşvik etmeyi ve engelli bireylerin durumuna dair politik, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanında farkındalık arttırmayı amaçlamaktadır.