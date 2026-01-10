İSTANBUL 15°C / 9°C
  • 3 asırlık tarihi hamamı talan ettiler: Kazı sesleri ele verdi
Güncel

3 asırlık tarihi hamamı talan ettiler: Kazı sesleri ele verdi

1. derece sit alanında bulunan Buldan'daki tarihi hamamın, defineciler tarafından yapılan kaçak kazılar nedeniyle hasar gördüğü ortaya çıktı.

10 Ocak 2026 Cumartesi 09:15
3 asırlık tarihi hamamı talan ettiler: Kazı sesleri ele verdi
Edinilen bilgiye göre, Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Hamamboğazı bölgesinde yaklaşık 300 yıllık geçmişi bulunan tarihi hamamdan sesler geldiğin fark eden çevre sakileri, tarihi yapının içerisini kontrol ettiklerinde içeride kaçak kazı yapıldığını fark etti. 1. derece sit bölgesindeki tarihi hamamın, yapılan kaçak kazı nedeniyle hasar aldığı belirlendi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, tarihi hamama sık sık tanımadıkları kişilerin geldiğini ve kaçak kazı çalışmaları yapılırken gürültü duyduklarını belirtti. Definecilerin tarihi yapıya büyük zarar verdiğini kaydeden vatandaşlar, 3 asırlık tarihi hamamın koruma altına alınmasını talep etti.

