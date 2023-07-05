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3 ayda tamamlandı! Bakanlık 7 gün 24 saat esasına göre çalıştı

Depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesine inşa edilen 200 yatak kapasiteli acil durum hastanesinin inşaatında sona yaklaşıldı.

IHA5 Temmuz 2023 Çarşamba 10:34 - Güncelleme:
3 ayda tamamlandı! Bakanlık 7 gün 24 saat esasına göre çalıştı
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası en büyük yıkımın meydana geldiği Hatay'da yaraların sarılması için sürdürülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından Hatay'ın İskenderun ilçesinde inşa edilen İskenderun Acil Durum Hastanesi de çalışmaların tamamlanması için gün sayıyor.

Hizmete başlamasıyla birlikte yaklaşık 850 sağlık personelinin görev yapması planlanan 200 yatak kapasiteli İskenderun Acil Durum Hastanesinde 33 poliklinik, 36 yoğun bakım yatağı, 7 ameliyathane, 6 görüntüleme odası, MR, tomografi, tam donanımlı laboratuvar, bronkoskopi, 2 endoskopi, 6 fizik tedavi ve rehabilitasyon, 3 onkoloji merkezi ve KVC ünitesinin olması planlanıyor. Kurban Bayramı'nda Hatay'ı ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanenin önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde hizmete hazır hale getirilmiş olacağını söylemişti.

"3 AY GİBİ KISA BİR SÜRE İÇERİSİNDE ŞU ANKİ HALİNE GELDİ"

Hastanenin yapıldığı bölgenin yanında bulunan sitede yaşayan Orçun Teğmen, hastanenin kısa süre içerisinde inşa edilmesinin kendilerini şaşırttığını ifade etti. Teğmen, "Hastanenin yapıldığı alanın yanı başında bulunan sitede oturuyorum. İlk başta çok hızlı başladılar. Biz hemen bitireceklerini düşündük. Şu anda ince işçilikleri geçtikleri için biraz yavaşlamış görünüyor ama bu kadar kısa süre içerisinde yapılması hepimizi şaşırttı. Bu kadar hızlı yapılmasını beklemiyorduk. Temelin atıldığı ilk günü hatırlıyorum, 2 senede anca biter dediğimiz hastane 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde şu anki haline geldi" dedi.

"BAZEN GECE YARILARI PENCEREDEN BAKTIĞIMIZDA SAĞLIK BAKANIMIZIN ZİYARET ETTİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Hastanenin yapıldığı bölgenin yanında bulunan sitede yaşayan Türker Kurt da çalışmaları evinin balkonundan yakından takip ettiğini söyledi. Kurt, "Hastanenin ilk inşaatını bu güne kadar balkondan izliyoruz. Çalışmalar gerçekten çok hızlı bir şekilde başladı. Biz bu kadar hızlı bir şekilde hastanenin inşa edilmesine şaşırdık. Bazen gece yarıları pencereden baktığımızda Sağlık Bakanımızın ziyaret ettiğini görüyoruz. Burada çok büyük bir emek var. Bu kadar hızlı bir şekilde bittiğine ben hayret ettim" şeklinde konuştu.

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