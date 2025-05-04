İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mayıs 2025 Pazar / 7 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,5992
  • EURO
    43,6545
  • ALTIN
    4018.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aylık bebek, gece yatırıldığı beşikte sabah hareketsiz bulundu. Yapılan kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

IHA4 Mayıs 2025 Pazar 15:28 - Güncelleme:
3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu
ABONE OL

Olay, saat 07.00 sıralarında Çiftlik Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Aile, dün gece uykuya dalan 3 aylık bebekleri Yunus K.'yı beşiğe yatırdı. Sabah uyanan anne, bebeğinin hareketsiz yattığını görünce 112'ye haber verdi.

BEBEĞİN HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti. Bebeğinin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.