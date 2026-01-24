İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2026 Cumartesi / 6 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3725
  • EURO
    51,3279
  • ALTIN
    6945.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda 3 aylık Ş.A.Y.'nın uyuduğu yatakta ölü halde bulunduğu iddia edildi.

IHA24 Ocak 2026 Cumartesi 14:41 - Güncelleme:
3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu
ABONE OL

Olay, Turgutlu ilçesi Altay Mahallesi Ünal Sokakta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, evde yalnız yaşayan anne F.Y. (28) 3 aylık kız bebeğini yatakta hareketsiz halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Evde yapılan ilk incelemelerin ardından bebek Ş.A.Y.'nın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, anne F.Y. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Talihsiz olayla ilgili incelemenin devam ettiği bildirildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Beykoz'da İETT faciası: Otobüsler kafa kafaya çarpıştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.