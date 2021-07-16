''3 bakan için 3 ayrı özel uçak'' yalanını ortaya attılar! İçişleri Bakanlığı gerçeği ortaya koydu

16 Temmuz 2021 Cuma 23:41 - Güncelleme: 16 Temmuz 2021 Cuma 23:46

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 3 ayrı özel uçakla Rize'ye gittiği yalanını servis etti.

Uğuroğlu'nun yalan haberine cevap veren İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Burak Gültekin, gerçekleri madde madde sıraladı. Gültekin, "Orhan Bey, yaşınız itibarıyla benden büyüksünüz, onun için attığınız tweetin içeriğine "yalan!" demeyeceğim ancak "yanlışlarınızı" tek tek düzeltmek isterim" dedi.

Fotoğraftaki uçaklardan birinin özel uçak olduğunu ve 3 Bakanla alakasının olmadığını belirten Gültekin, "Diğer uçak, Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı(JİKU). Sel felaketi sonrası arama/tarama yapmak için bölgeye geldi. Dün ve bugün ortalama 15 saat uçuş yaptı" dedi.

Bir diğer uçağın ise 3 Bakanı, Milletvekillerini, Bakan Yardımcılarını, AFAD ekibini, gece yarısı sel bölgesine getirdiğini söyleyen Gültekin, "Birilerinin meşhur videosunda dediği gibi; "Kitleleri yönlendirmek ve etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın, büyük ve basit olsun, sonra bu yalanı sürekli tekrar edin". Bazılarının son dönemde yaptığı sadece bu. Pardon "yalan" değil "yanlış" olacaktı" ifadelerini kullandı.