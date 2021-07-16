İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Temmuz 2021 Cumartesi / 7 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5176
  • EURO
    10,1401
  • ALTIN
    496.377
  • BIST100
    1363.28
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''3 bakan için 3 ayrı özel uçak'' yalanını ortaya attılar! İçişleri Bakanlığı gerçeği ortaya koydu
Güncel

''3 bakan için 3 ayrı özel uçak'' yalanını ortaya attılar! İçişleri Bakanlığı gerçeği ortaya koydu

'3 bakan, 3 ayrı özel uçakla gitti' yalanını ortaya atan Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi'ne cevap İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Servis edilen fotoğraftaki 3 uçakla ilgili tüm gerçekler tek tek ortaya kondu.

16 Temmuz 2021 Cuma 23:41 - Güncelleme: 16 Temmuz 2021 Cuma 23:46
ABONE OL

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 3 ayrı özel uçakla Rize'ye gittiği yalanını servis etti.

Uğuroğlu'nun yalan haberine cevap veren İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Burak Gültekin, gerçekleri madde madde sıraladı. Gültekin, "Orhan Bey, yaşınız itibarıyla benden büyüksünüz, onun için attığınız tweetin içeriğine "yalan!" demeyeceğim ancak "yanlışlarınızı" tek tek düzeltmek isterim" dedi.

Fotoğraftaki uçaklardan birinin özel uçak olduğunu ve 3 Bakanla alakasının olmadığını belirten Gültekin, "Diğer uçak, Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı(JİKU). Sel felaketi sonrası arama/tarama yapmak için bölgeye geldi. Dün ve bugün ortalama 15 saat uçuş yaptı" dedi.

Bir diğer uçağın ise 3 Bakanı, Milletvekillerini, Bakan Yardımcılarını, AFAD ekibini, gece yarısı sel bölgesine getirdiğini söyleyen Gültekin, "Birilerinin meşhur videosunda dediği gibi; "Kitleleri yönlendirmek ve etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın, büyük ve basit olsun, sonra bu yalanı sürekli tekrar edin". Bazılarının son dönemde yaptığı sadece bu. Pardon "yalan" değil "yanlış" olacaktı" ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.