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3 bakandan İstanbul depremi açıklaması: İstanbul'u kurtarma seferberliği başlatalım

Hasdal'daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul depremlerine ilişkin 'İstanbul başta olmak üzere Bursa, Balıkesir, Tekirdağ ve Yalova'daki vatandaşlarımızdan toplamda 1399 yapı ihbarı aldık. 7 binada az hasar tespit edildi. Orta ve ağır hasar söz konusu değil. Allah korusun İstanbul'da bugünün ihmali yarının felaketi olur. Gelin hep birlikte el ele verelim, İstanbul'un dönüşümü için el ele verelim. İstanbul'u kurtarma seferberliği başlatalım. ' dedi.

HABER MERKEZİ24 Nisan 2025 Perşembe 12:20 - Güncelleme:
3 bakandan İstanbul depremi açıklaması: İstanbul'u kurtarma seferberliği başlatalım
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hasdal'daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

* İstanbul'da barınma talebi olan 51 bin vatandaşımız dün gece camilerimizde, 50 binin biraz üzerinde vatandaşımız da okul, yurt ve sosyal tesislerimizde barındırıldı. Toplamda 101 binin üzerinde vatandaşımızın barınma talepleri karşılandı

* Devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte sahadadır. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

* Vatandaşlarımızın resmi kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almasını istirham ediyoruz. Sosyal medya ve farklı mecralardan yayılan teyitsiz bilgilere itibar etmeyelim.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları ise şöyle;

* Depremin hemen ardından İstanbul başta olmak üzere toplamda 1399 yapı ihbarı aldık. İhbar edilen binaları arkadaşlarımız hızlı bir şekilde inceleme yaptı. Şu ana kadar 7 binamız az hasarlı.

* Bugün de İstanbul'daki tüm hastanelerin hızlı bir şekilde tespitlerini yapacağız. Şeffaf bir şekilde sonuçları milletimizle paylaşacağız

* Yaşadığımız bu depremle beraber bir kez daha gördük ki ülkemizin en büyük gerçeği depremdir. Deprem geçtikten üç gün sonra, beş gün sonra deprem gerçeğini unutuyoruz, biz hep söylüyoruz, riskli bina öldürür.

* Bu tablo karşısında asla kaybedecek vaktimiz yok ve bu dönüşüm (kentsel dönüşüm) göz ardı edilecek bir durum değildir. Sorumluluk sahibi herkes bilmesi gerekir ki, İstanbul'un tek gündemi deprem olmalıdır.

* Yaşadığımız depremde TOKİ binalarında bir tane vatandaşımızın burnu bile kanamadı. Bilim insanlarımızın görüşleri doğrultusunda bu süreci yürütüyor olacağız.

* Devletimiz tüm gücüyle İstanbul'u depreme hazırlamak için canla başla tüm birimleriyle, bakanlıklarıyla çalışmaktadır. İstanbul için her saniye değerli, vakit daraldıkça daralıyor.

  • i·çi·şleri· bakanı
  • çevre şehi·rcilik
  • sağlık bakanı

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