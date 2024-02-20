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  • 3 balıkçının zehirlenerek hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
Güncel

3 balıkçının zehirlenerek hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Rusya'nın Soçi kenti açıklarında avlanan balıkçı teknesinde 3 balıkçının zehirlenerek ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

AA20 Şubat 2024 Salı 12:13 - Güncelleme:
3 balıkçının zehirlenerek hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
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Balıkçı teknesinin ambarında temizlik yaptıkları sırada havalandırmadan sızan metan gazından zehirlenen 5 kişiden 3'nün ölümüyle ilgili 18 Şubat Pazar günü gözaltına alınan teknenin sahibi ve kaptanı M.G. ile baş tayfa C.C'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.G. ile C.C, çıkarıldıkları hakimlikçe taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandı.

Uluslararası sularda avcılık yapmak üzere gerekli izinleri alan balıkçı teknesi, yaklaşık 2 ay önce Ünye Limanı'ndan Karadeniz'e açılmış, Soçi açıklarında avlanan teknede ambarda temizlik yaptıkları sırada havalandırmadan sızan metan gazından zehirlenerek 5 kişiden 3'ü ölmüş, 2'si Soçi'deki hastanede hayatını kaybetmişti.

Yaşamını yitiren balıkçılar Caner Gürkan, Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı'nın cenazeleri 18 Şubat Pazar günü tekneyle Ünye Limanı'na getirilmiş, M.G. ve C.C. ise Ünye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınmıştı.

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