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Güncel

3 bölgede operasyon! PKK'lı teröristler hain emellerine ulaşamadı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Bafdik bölgelerinde PKK/YPG'li 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

21 Ocak 2024 Pazar 13:15 - Güncelleme:
3 bölgede operasyon! PKK'lı teröristler hain emellerine ulaşamadı
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Türk Silahlı Kuvvetleri, teröre ve teröriste geçit vermiyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Bafdik bölgelerinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirdi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

MSB duyurdu! Çok sayıda terörist etkisiz hâle getirildi

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