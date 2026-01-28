İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2026 Çarşamba / 10 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4209
  • EURO
    52,0885
  • ALTIN
    7384.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 3 çocuğunu acımadan öldürdü: Cani babanın cezası belli oldu
Güncel

3 çocuğunu acımadan öldürdü: Cani babanın cezası belli oldu

Bursa'da yaklaşık 2 yıl önce 3 çocuğunu öldüren sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

AA28 Ocak 2026 Çarşamba 11:38 - Güncelleme:
3 çocuğunu acımadan öldürdü: Cani babanın cezası belli oldu
ABONE OL

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Murat Kılıç, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın yakınları, avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili de duruşmada hazır bulundu.

Önceki beyanlarını tekrar eden sanık, çocuklarına zarar verecek bir insan olmadığını, eşiyle yaşadıklarının ardından cinnet haline girdiğini ileri sürdü.

Sanığın annesini de tanık olarak dinleyen heyet Kılıç'ı, "altsoydan birine karşı ve çocuğa ya da beden bakımından veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

OLAY

Bursa'da 29 Mayıs 2024'te, Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki Bursa Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası'na giderek teslim olan Murat Kılıç, çocuklarını evinde öldürdüğünü söylemiş, Çamlıca Mahallesi Bağlar Caddesi'ndeki adrese giden polis, Muhammet Ali (3), Aslı (6) ve Zeynep Kılıç'ın (11) cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Üç kardeşin cenazesi, Erzurum'un Karayazı ilçesinde toprağa verilmişti. Zanlı, olayın ardından tutuklanmıştı.

  • sanık yargı
  • çocuk öldürme
  • Bursa davası

ÖNERİLEN VİDEO

Türk İHA'sı tarihe geçti: KARGU sürüsünden hedefe nokta atış

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.