3 çocuğunun annesini öldürdü ardından kendine nişan aldı

DHA 15 Şubat 2022 Salı 11:30 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 11:30

Olay, saat 04.00 sıralarında Uşak Kent Ormanı'nda meydana geldi. Kentte bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Önder Bulut, iddiaya göre, bir arkadaşından aldığı 35 CKP 56 plakalı otomobille eşi ev kadını Nazife Bulut'u ormana götürdü. Bulut, burada 2'si kız 3 çocuk annesi eşini başına av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Ardından ağabeyi A.R.B.'yi arayan Önder Bulut, Kent Ormanı'nda olduklarını eşini öldürdüğünü, kendisinin de intihar edeceğini söyledi. A.R.B., eşiyle birlikte ormana gittiğinde yengesi ve kardeşini kanlar içinde bulup, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Önder Bulut'un yaşadığını belirledi.

Çenesinin altına dayadığı aynı tüfekle intihar girişiminde bulunduğu belirlenen Önder Bulut, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Önder Bulut'un hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Nazife Bulut'un cesedi polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.