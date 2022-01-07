3 çocuk annesi kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

AA 7 Ocak 2022 Cuma 17:17 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 17:17

Keçiören Şenlik Mahallesi Düz Sokak'ta öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 3 gün önce çalıştığı güvenlik şirketinden çıkartılan R.K, iddialara göre, komşuları yüzünden tartıştığı eşi Funda Koyuncu'yu bıçakla yaraladı.

Olay yerine kısa sürede gelen Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri R.K'yı gözaltına aldı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Koyuncu ise 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Çiftin 2,5, 7 ve 12 yaşlarında üç çocuklarının olduğu, 2,5 yaşındaki oğullarının olay sırasında evde, diğerlerinin ise okulda oldukları öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.