İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2022 Cuma / 4 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,8341
  • EURO
    15,7151
  • ALTIN
    797.404
  • BIST100
    2022.54
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 3 çocuk annesi kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Güncel

3 çocuk annesi kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Ankara Keçiören'de tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

AA7 Ocak 2022 Cuma 17:17 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 17:17
ABONE OL

Keçiören Şenlik Mahallesi Düz Sokak'ta öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 3 gün önce çalıştığı güvenlik şirketinden çıkartılan R.K, iddialara göre, komşuları yüzünden tartıştığı eşi Funda Koyuncu'yu bıçakla yaraladı.

Olay yerine kısa sürede gelen Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri R.K'yı gözaltına aldı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Koyuncu ise 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Çiftin 2,5, 7 ve 12 yaşlarında üç çocuklarının olduğu, 2,5 yaşındaki oğullarının olay sırasında evde, diğerlerinin ise okulda oldukları öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.