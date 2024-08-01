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3 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu

Denizli'nin Tavas ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.

AA1 Ağustos 2024 Perşembe 07:14 - Güncelleme:
3 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu
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Karahisar Mahallesi Hanımlar Sokak'taki tek katlı müstakil evden bağırışıma sesleri duyan vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri evin salonunda hareketsiz yatan ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi tespit ettiği Müge E'nin (34) öldüğünü belirledi.

Üç çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Daha sonra jandarma ekipleri evde dedektör köpeğinin yardımıyla arama yaptı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerinden araçla ayrıldığını belirlediği 3 şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı.

Öte yandan sağlık ekiplerine olaydan kısa süre önce ihbarda bulunduğu belirtilen ve evde bulunamayan Müge E'nin eşi Mehmet Ali E'nin (36) de şüpheli olarak arandığı belirtildi.

Mehmet Ali E'nin kentte karıştığı bir yaralamalı trafik kazasının ardından girdiği cezaevinden 10 gün önce tahliye edildiği öğrenildi.

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