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3 dilde hazırlandı: Başkan Erdoğan'ın gençlere yönelik çağrıları kitaplaştırıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik vizyonunu ve gençlere yönelik çağrılarını kitaplaştırdı. Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 dilde hazırlanan kitap Türk gençleri için rehber niteliği taşıyor.

AA21 Haziran 2025 Cumartesi 12:14 - Güncelleme:
3 dilde hazırlandı: Başkan Erdoğan'ın gençlere yönelik çağrıları kitaplaştırıldı
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"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4. Türkiye Gençlik Zirvesi Konuşması" başlıklı ve Erdoğan'ın gençlere çağrıları ile bugüne kadar gençlere yönelik yapılan çalışmaları içeren eser, Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 dilde hazırlandı.

Türk gençlerinin her alanda güçlü şekilde var olmaları, dik durmaları, özgürce hedeflerine odaklanmaları için yasakçı anlayışın, baskıcı zihniyetin, tek tipçi uygulamaların kaldırıldığı vurgulanan kitapta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye Yüzyılı'ndan terörsüz Türkiye'ye, milli teknoloji hamlesinden gençlerin, Türkiye'nin geleceğindeki rolüne kadar birçok konuda önemli açıklamaları ve çağrıları yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk gençliğine duyduğu güvenin de gözler önüne serildiği kitapta, dijital dönüşümden eğitim ve istihdama kadar geniş bir yelpazede gençlere yönelik tavsiyeleri de gelecek nesillere yol göstermek adına kayıt altına alınıyor.

Türk gençleri için rehber niteliği taşıyan eser, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonunu gençlerle birlikte nasıl inşa etmeyi hedeflediğini ortaya koyuyor.

Eserde, Erdoğan'ın gençlere yönelik kullandığı "Barışın, huzurun, refahın hüküm sürdüğü; bölgesine ve dünyaya yön veren bir Türkiye'yi sizlerle inşa edeceğiz. 86 milyonun bir arada; barış, huzur ve kardeşlik içinde yaşadığı müessir, müreffeh bir ülkeyi, sizlerle birlikte yükselteceğiz. Bizi köken, kimlik, meşrep ve mezhep üzerinden ayrıştırmaya çalışanlara inat; bir olmuş, birlik olmuş, kenetlenip tek millet olmuş 'Terörsüz Türkiye'yi en büyük eserimizi, inşallah sizlerle gerçekleştireceğiz." ifadeleri yer alıyor.

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