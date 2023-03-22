İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2023 Çarşamba / 1 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0421
  • EURO
    20,5739
  • ALTIN
    1187.99
  • BIST100
    4953.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 3 dönem kuraları takılan Binali Yıldırım, başvurusunu henüz yapmadı
Güncel

3 dönem kuraları takılan Binali Yıldırım, başvurusunu henüz yapmadı

AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak isteyenler için başvurular devam ederken, 3 dönem kuralına takılanlar içinde başvurular alınıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın başvurusunu yaptığı, AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın ise başvurunu henüz yapmadığı, partisinden gelen karara göre hareket edeceği öğrenildi.

IHA22 Mart 2023 Çarşamba 14:04 - Güncelleme:
3 dönem kuraları takılan Binali Yıldırım, başvurusunu henüz yapmadı
ABONE OL

Tüm partilerde olduğu gibi AK Parti'de de milletvekili aday adayı olmak isteyenler için başvurular devam ediyor. AK Parti'de ise en çok merak edilen konuların başında "3 dönem kuraları" geliyor; çünkü partinin önemli isimleri tüzük gereği 3 döneme takılıyor.

60'ın üzerinde milletvekilinin 3 dönem kuralına takıldığı ifade edilirken, AK Parti'nin bu konuda nasıl bir tavır alacağı merak ediliyor. 3 döneme takılan milletvekillerin bazılarının başvurusunu yaptığı, bazılarının ise kararı beklediği öğrenildi.

İZMİR'DEN 2 İSİM BU KURALI TAKILIYOR: BİNALİ YILDIRIM-HAMZA DAĞ

İzmir'de ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın isimlerden AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ bu kurala takılıyor. Hamza Dağ'ın ise tekrar İzmir'den başvurusunu yaptığı öğrenildi. Yine İzmir Milletvekili olan Binali Yıldırım'ın ise başvurusunu henüz yapmadığı, partisinden gelecek kararı beklediği öğrenildi.

3 dönem kuralıyla ilgili son kararı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.