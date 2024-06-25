3. Dünya Savaşı riski liderler tarafından dile getirilmeye devam ediyor. Star Gazetesi GYY Nuh Albayrak, canlı yayında 3. Dünya Savaşı'na dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

"3. DÜNYA SAVAŞI ÇOKTAN BAŞLADI"

Nuh Albayrak, "Bence 3. Dünya Savaşı çoktan başladı. Klasik olarak dünya haritasını önümüze alıp bugün geçmişten bu tarafa iç savaş, işgal veya terör biçiminde karışıklık olan bir nevi kendi kendine savaş yaşanıyor diyebileceğimiz coğrafyaları işaretlesek kürede, şöyle bir şey görürüz. Neredeyse bütün İslam ülkelerinde ya karışıklık, işgal ya da bir ateş var. Bu zaten vardı ve devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kuzeyde vekâleten 3. Dünya Savaşı'nın yürütüldüğünün altını çizen Albayrak, "Buna hiç kimse Rusya-Ukrayna savaşı diye bakmıyordur herhalde. Görüntüye baktığımız zaman Rusya Ukrayna'ya saldırmış oldu. Ben naçizane Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik harekatına başlamadan önceki sürecin dikkate alınarak meseleye o açıdan bakılması gerektiğini düşünüyorum. " dedi.

"AVRUPA NATO'YA BAĞIMLI HALE GELDİ"

Albayrak, "Kimsenin işgalini veya savaşını savunacak halimiz yok ama hırsızın hiç mi suçu yok? Rusya bu duruma bir nevi mecbur edildi. Kuşatmanın ötesinde tahrik edildi. Batı böyle bir savaşın başlamasını özellikle istedi. Bir zamanlar Avrupa kendi askeri gücünü kurmaktan bahsediyordu. Şimdiki Avrupa'ya baktığımız zaman ise tamamen NATO'ya bağımlı hale geldi. Amerika bunu sağlamış oldu." ifadelerini kullandı.

"TAM İSTEDİKLERİ ORTAM"

7 Ekim'den bu tarafa güneyde daha vahim bir durumun olduğunu belirten Nuh Albayrak, 3. Dünya Savaşını bekleyen bir süreç olduğunu dile getirdi. Albayrak, "Arzı Mevud, Büyük İsrail gibi bu hedefleri zaten zikrediyorlar. Bunun için de 3. Dünya Savaşı ortamı tam istedikleri ortam. Dikkat ederseniz Netanyahu başından bu yana savaşı genişlemeye çalışıyor. Lübnan ile Suriye'yi bombalıyor çünkü o ortamda bu durumu sağlayacak. Kim bunlar? Bunlar İsrail olarak bakmamak lazım ABD'dir." dedi.