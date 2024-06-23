Dünyada krizler son 10 yılda gittikçe artarken yaşanan iki büyük dünya savaşı öncesinde olduğu gibi dünyada saflar sıklaşmaya başladı.

Ukrayna savaşı ile beraber NATO şemsiye altında Avrupa'yı tekrar konsolide eden ABD, Orta Doğu'da yaşanan krizlere çözüm bulamıyor.

Batı'nın bu hamleleri sırasında Rusya ise Çin ve Kuzey Kore ile ilişkilerini güçlendirmeye devam ediyor. İşte detaylar...

"KRİZİ KİMSE AŞAMIYOR"

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamın ABD ve Batı tarafından desteklendiğini hatırlatan Star Gazetesi Yazarı Hasan Hüseyin Öz, "İsrail tüm dünyanın gözleri önünde suç işliyor ve bu krizi şu ana kadar kimse aşamıyor. Bu düzeni kimse aşamıyor ama herkes yeni düzenin Avrasya üzerinde kurulacağını biliyor. Çin ve Rusya'nın adalet oluşturabileceğine inanmıyoruz ama gerileyen Amerikan gücünün kaos stratejisine muhatap olan bir jeopolitik düzlem var." İfadelerini kullandı.

"ABD İÇİN NATO, ÇİN'E KARŞI BÜYÜK BİR GÜÇ"

Devletlerin temel aşamalarına değinen Sosyolog İsmail Öz, "Bu aşamalar fetihçi, zirve ve çöküş dönemi olarak 3'e ayrılmaktadır. İbn Haldun, 'Her devlet tarihteki süper rolünü bir defa oynar' demiştir. Buradan hareketle ben açıkçası şu anda dünyada yaşanan büyük krizlerin arkasında ABD-Çin savaşının yatmakta olduğu kanaatindeyim, resmin geniş çerçevesine böyle bakmak gerekiyor. Arka tarafında olaylar böyle okunmalı. Bu gün Ukrayna'da yaşanan savaşın aslında Avrupa devletlerine tutulmuş bir ayna olduğunu düşünüyorum. Macron, 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' sözü sonrası bugün Avrupa NATO etrafında konsolide olmuş durumda. Bu ABD'nin bilinçli bir hamlesiydi. ABD için NATO, Çin'e karşı büyük bir güç. Ukrayna savaşı sayesinde ABD NATO'nun beyin ölümünün gerçekleşmediğini Avrupa'ya gösterdi. ABD İsrail'in Filistin'e saldırısı sonrası Gazze'de kurduğu liman ile beraber Çin'in önemli ticaret yollarının üzerinde bir hakimiyet kurdu. 3. Dünya savaşı konusundaysa şöyle bir durum var Avrupa devletleri ilkesel anlamda fetih ruhlarını kaybetmiş durumda." İfadelerini kullandı.

"RUSYA, UKRAYNA'DA ÇAMURA BATTI, BATI'YA SAVAŞ İLAN EDEMEZ"

Sosyolog İsmail Öz, "Rusya, Ukrayna'da çamura battı. 100 bine yakın asker kaybettiği iddia ediliyor. Rusya'nın Avrupa'ya savaş ilan edecek gücü yok." dedi.