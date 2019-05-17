3 gün önce farkedilen asteroit dünyayı adeta sıyırarak geçti

NASA'nın Kaliforniya Pasadena'daki Jet Propulsion Laboratuvarı (JPL), üç gün önce keşfedilen bir asteroitin 16 Mayıs Perşembe günü 15:06'da (TSİ) tehlikeli bir şekilde Dünya’ya en yakın mesafeden geçtiğini duyurdu.

Asteroid JH7'nin gezegenimize 71 bin 807 kilometre mesafeden geçtiği bildirildi. NASA, bu mesafenin 0.00048 astronomik birimin (au) eşdeğeri olduğunu söyledi.

Astronomik birim, gökbilimde kullanılan bir uzaklık birimi. Bir astronomik birim Güneş'in merkeziyle Dünya'nın merkezi arasındaki uzaklık olan 149,5 milyon km ya da 92,8 milyon mil'dir. Astronomik birim, evrendeki büyük uzaklıkları belirtmek için kullanılır.

JPL, Asteroid JH7'nin, Apollo tipi bir asteroit olduğunu söyledi.

Apollo asteroitleri, Güneş sistemi içerisinde, Dünya'ya yakın bir asteroit grubudur. Grubun adı, ilk kez Karl Wilhelm Reinmuth tarafından keşfedilen, gruba dâhil 1862 Apollo asteroitinden gelmektedir. Yörüngeleri Dünya ile karşılaşan asteroitlerdir. Bazıları Dünya’ya çok yaklaşabilir ve potansiyel tehdit oluştururlar.

JPL, asteroitin hızının, saniyede 9.64 kilometre veya 34.704kmh civarında inanılmaz hızlara ulaştığını söyledi.

Gökbilimcilerinin tahminine göre asteroit yaklaşık 7 metre çapında, bir zürafa büyüklüğündeydi.

NASA, Asteroid JH7’nin yörüngesine göre yapılan hesaplamalara ile 2077 yılına kadarki bir dizi gelecek uçuş ve bu uçuş esnasında Dünya'ya yapacağı yakın geçişleri hesapladı. Bu hesaplamalara göre,

• Bir sonraki yaklaşım 12 Mayıs 2020'deve 9 Mayıs 2021'de gerçekleşecek.

• Daha sonra, asteroit 4 Temmuz 2020'de Venüs'ün yörüngesinden geçecek.

• Beklenen son yakın geçişin ise 10 Mayıs 2077 tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor.