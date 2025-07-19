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3 gün önce kaybolan Rojda'dan sevindiren haber

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 3 gün önce kaybolan 14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş, jandarma ekipleri tarafından sağ olarak bulundu.

IHA19 Temmuz 2025 Cumartesi 14:53 - Güncelleme:
3 gün önce kaybolan Rojda'dan sevindiren haber
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Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyünde yaşayan Rojda Asmin Ediş'in kaybolması üzerine ailesi durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve sağlık ekipleri sabah saatlerinde köye ulaşarak arama çalışmalarına başlamıştı.

Bunun üzerine köy ve çevresindeki evler, ağaçlık alanlar ve dere yataklarında titizlikle yürütülen arama çalışmaları bugün sonuç verdi. 3 gün yapılan çalışmalar sonucunda Rojda Asmin Ediş'in Çukurca ilçe merkezinde bir evde bulunduğu öğrenildi. Jandarma tarafından koruma altına alınan Ediş'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ediş'in kısa süre içinde ailesine teslim edileceği ifade edildi.

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