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Güncel

3 gündür haber alınamıyordu... Gerçek ortaya çıktı

Çankırı'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan kadın, evindeki bazanın altında ölü bulundu.

AA8 Kasım 2023 Çarşamba 21:28 - Güncelleme:
3 gündür haber alınamıyordu... Gerçek ortaya çıktı
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Fatih Mahallesi Yapraklı Bulvarı'nda yaşayan evli ve 3 çocuk annesi A.D'den (48) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Polis ekiplerince evin yakınlarındaki güvenlik kameraları incelendi, arama köpeği ve dron ile bölgede arama yapıldı.

Evinde de arama yapan ekipler, kadına bazanın altında ölü olarak ulaştı.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kadının cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili aralarında kadının eşinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

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