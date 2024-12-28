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3 gündür aranan adamın cesedine ulaşıldı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yakınlarının 3 gündür haber alamadığı İbrahim Alıcı (56), evinin odunluğunda meydana gelen göçükte ölü bulundu.

DHA28 Aralık 2024 Cumartesi 22:20 - Güncelleme:
3 gündür aranan adamın cesedine ulaşıldı
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Hekimhan Dereköy Mahallesi'nde engelli kız kardeşi ile yaşayan İbrahim Alıcı'dan yakınları 3 gün boyunca haber alamadı. Durumdan şüphelenen Alıcı'nın yakınları mahalleye giderek evi kontrol etmek istedi. Yakınları aramaya evin odunluğundan başladı. Odunluğu kontrol ettiklerinde zeminde göçük meydana geldiğini gören yakınları Alıcı'nın göçük altındaki ölüsünü buldu. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yıkılan odunluğun göçüğü altında cansız bedeni bulunan Alıcı'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ilçenin devlet hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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