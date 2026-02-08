İSTANBUL 12°C / 8°C
  3 gündür aranıyordu... Kayıp kadının cesedine ulaşıldı
Güncel

3 gündür aranıyordu... Kayıp kadının cesedine ulaşıldı

Düzce'de kendisinden 3 gündür haber alınamayan 33 yaşındaki kadının cansız bedeni Akçakoca kayalıklarında bulundu.

8 Şubat 2026 Pazar 19:03
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz cuma günü işten çıkan Hilal Ersoy'dan (33) bir daha haber alınamadı. Yakınları tarafından her yerde aranan Ersoy'un en son Akçakoca'da görüldüğü bilgisini alan yakınları, durumu sağlık, polis, AFAD ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Aşıklar Tepesi'nde yapılan arama çalışmalarında Ersoy'un eşyaları bulundu.

Denizden yaklaşık 50 metre yüksekliğinde bulunan tepede yapılan incelemede, kayalıklarda Ersoy'un cansız bedeni bulundu. Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerinin çalışması ile kadının cansız bedeni bulunduğu yerden çıkarılarak morga kaldırıldı. Ersoy'un kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

