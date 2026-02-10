İSTANBUL 8°C / 5°C
Güncel

3 gündür kayıp! 74 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Elazığ'da kayıp başvurusu yapılan 74 yaşındaki İbrahim Kaya için başlatılan arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor.

AA10 Şubat 2026 Salı 12:34 - Güncelleme:
3 gündür kayıp! 74 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Merkez Esentepe Mahallesi'ndeki evinden 7 Şubat'ta ayrılan Kaya'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine AFAD koordinasyonunda, UMKE ve İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan arama çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor.

AFAD Arama Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, yaptığı açıklamada, belediye, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karayolları gibi kurumların yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği arama faaliyetlerini 103 kişiden oluşan ekiple sürdürdüklerini söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekiplerinin sulak alanlarda faaliyet yürüttüğünü anlatan Polat, jandarma iz takip köpeğinin de aramada yer aldığını dile getirdi.

Polat, bugün ikiye ayırdıkları ekiplerin Fetih Ahmet Baba ve Aydıncık bölgelerinde çalışma yaptığını belirterek, "Dün yaklaşık 30 kilometreye yakın bir alan taramıştık. Bugün hedefimizde 10 kilometrelik alan var." ifadelerini kullandı.

  • arama çalışmaları
  • İbrahim Kaya
  • Elazığ

