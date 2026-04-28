  3 gündür kayıp! Dereye düşen 8 yaşındaki çocuk aranıyor
Güncel

3 gündür kayıp! Dereye düşen 8 yaşındaki çocuk aranıyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 26 Nisan'da dereye düşerek kaybolan 8 yaşındaki çocuğun bulunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

AA28 Nisan 2026 Salı 14:47
3 gündür kayıp! Dereye düşen 8 yaşındaki çocuk aranıyor
Yufkalı köyü Korgan mezrasında üç gündür haber alınamayan Osman Taş'ın bulunması için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, Şemdinli Arama Kurtarma Derneği ve belediye ekiplerinin katılımıyla arama yapılıyor.

Van Emniyet Müdürlüğü, Van İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD Van İl Müdürlüğünden dalgıçların da yer aldığı çalışmada ekipler, Öveç ve Beyyurdu köyleri yakınında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Dereye girerek suda ve kıyıda arama yapan ekipler, henüz çocuktan bir ize rastlamadı.

112 Acil Sağlık ekiplerinin hazır bulundurulduğu bölgede aile ve yakınlarının bekleyişi sürüyor.

  • çocuk kayboldu
  • şemdinli dere
  • arama çalışmaları

