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Güncel

3 gündür kayıp olarak aranıyordu, cesedine ulaşıldı

Hatay'da 3 gün önce evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Engin Seyyar'ın, boş arazide cansız bedeni bulundu.

DHA8 Temmuz 2021 Perşembe 09:27 - Güncelleme: 8 Temmuz 2021 Perşembe 09:27
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İlçeye bağlı Girne Mahallesi'nde oturan 1 çocuk babası Engin Seyyar, 5 Temmuz sabah saatlerinde motosikletiyle hurda toplamak için evden çıktı. Seyyar'dan haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. AFAD, jandarma ve polis ekipleri, Seyyar'ın en son görüldüğü bölgede arama yaptı.

Arama çalışmalarının ardından ekipler, Seyyar'ın cesedini gece saatlerinde boş bir arazide buldu. Elektrik direğine çıktığı ve akıma kapılarak hayatını kaybettiği değerlendirilen Seyyar'ın cesedi, kesin ölüm sebebin belirlenebilmesi için Hassa Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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