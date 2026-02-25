İSTANBUL 11°C / 4°C
  3 gündür kayıptı! 14 yaşındaki kız çocuğu bulundu
Güncel

3 gündür kayıptı! 14 yaşındaki kız çocuğu bulundu

Denizli'de haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu bulundu. Rabia Akkaya'nın arkadaşının yanında olduğu belirlendi.

25 Şubat 2026 Çarşamba 15:45
3 gündür kayıptı! 14 yaşındaki kız çocuğu bulundu
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, pazartesi gününden bu yana haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu arkadaşının yanında bulundu.

Alınan bilgiye göre, Muratdede Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Akkaya polise başvurarak, pazartesi okula gitmek için evden ayrılan kızı Rabia Akkaya'dan (14) bir daha haber alamadıklarını, önce kendi imkanlarıyla aradıklarını ancak sonuç elde edemediklerini söyledi.

Polis, ihbar üzerine arama çalışması başlattı.

Ekipler, şehir merkezinde yoğunlaştırdığı çalışmalar sonucu Akkaya'nın arkadaşının yanında olduğunu belirledi.

Akkaya, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

