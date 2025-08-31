Türkiye'nin farklı bölgelerinde 3 ilde çıkan orman yangınlarına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Alevlere müdahale için çok sayıda ekip bölgeye sevk edilirken, söndürme çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.

Karabük'ün Eflani ilçesi Saraycık köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve itfaiyeye bağlı ekipler sevk edildi.

Yoğun duman oluşan bölgede ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

BARTIN'DAKİ YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Bartın'ın Ulus ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.

Küre Dağları Milli Parkı sınırlarındaki Aşağıçerçi köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri ve arazöz sevk edildi.

Alevler ve duman geniş alanda etkili olurken, yangının söndürülmesi için havadan ve karadan başlatılan çalışma sürüyor.

Rüzgar ve arazi şartları ekiplerin çalışmasını güçleştirirken, yangının ilerlemesini önlemek ve önünü kesmek için iş makineleriyle ormanlık alana yol açma çalışması başlatıldı.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan da yangın bölgesine gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Arslan, gazetecilere, yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini belirterek, şimdilik tahliye söz konusu olmadığını söyledi.

Arılıkta çıktığını değerlendirilen yangının ormana sıçradığını aktaran Arslan, "Şu an 28 iş makinesi, araç ve 2 helikopter ile yaklaşık 150 personelimizle yangına müdahale ediyoruz. Söndürme çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah büyümeden imkanlarımızı her geçen dakika artırarak yangını söndüreceğiz. Hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.

DENİZLİ'DEKİ YANGIN 3 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR

Denizli'de Çatak Mahallesi ile Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi arasında 29 Ağustos'ta çıkan orman yangınına müdahale gece boyunca sürdü.

Havanın aydınlanmasıyla söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 helikopter katıldı.

Yangın ilçenin Bostanyeri Mahallesi yakınlarında etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun alanda incelemelerde bulunup yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.