3 ilde DEAŞ operasyonu! 8 gözaltı

Düzce merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

AA8 Nisan 2026 Çarşamba 13:16
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Teknik ve fiziki takip sonucu şüpheliler K.A, İ.P, N.S, S.R.A.A. ve I.J.D.L'nin Düzce, H.B, C.A ve N.U'nun Zonguldak, N.K'nin ise Sakarya'da olduğu tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda zanlılardan 8'i gözaltına alınırken, firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ünün örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu, diğerlerinin ise örgüte finansal destek sağladığı belirlendi.

ÖNERİLEN VİDEO

İspanya'dan İsrail'e alev topu : Netanyahu kuklası yakıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
