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3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 6 gözaltı

Amasya merkezli İstanbul ve Samsun'da eş zamanlı düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

AA19 Aralık 2024 Perşembe 14:45 - Güncelleme:
3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 6 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dolandırıcılık faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yeni mağduriyetlerin engellenmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin, çıkar amaçlı oluşturdukları sistemle, sosyal medya üzerinden satışa çıkardıkları elektronik ürünler için ön ödeme aldıktan sonra ürün göndermeyerek 30'dan fazla kişiyi mağdur ettiğini belirledi.

Bunun üzerine Amasya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Amasya merkezli Samsun ve İstanbul'da, polis ekiplerince eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Amasya Adliyesi'ne sevk edildi.

  • dolandırıcılık operasyonu
  • Amasya
  • şüpheli gözaltı

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