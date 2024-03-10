3 ilde düzensiz göçmen operasyonu! 95 kişi yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı personelinin karada bir grup düzensiz göçmeni tespit etmesi üzerine Uzunkuyu İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile yapılan çalışmada 6'sı çocuk 31 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yine Urla ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 5'i çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

MUĞLA

Bodrum açıklarında da lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, hareket halindeyken durdurdukları lastik botta aralarında bir çocuğun da bulunduğu 20 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

KAYSERİ

247 personel, 51 ekip ile 32 noktada düzenlenen düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulamasında, 864'ü yabancı uyruklu toplam 1642 kişi sorgulandı.

Uygulamada, 51 metruk bina, 78 umuma açık yer, 39 iş yeri, 6 terminal ve 279 araç kontrol edildi.

Uygulamada, kimliği olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu 28 kişi hakkında sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı.

Öte yandan, çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı.