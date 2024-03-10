İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2024 Pazar / 1 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9147
  • EURO
    35,0404
  • ALTIN
    2234.01
  • BIST100
    9155.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 3 ilde düzensiz göçmen operasyonu! 95 kişi yakalandı
Güncel

3 ilde düzensiz göçmen operasyonu! 95 kişi yakalandı

İzmir, Muğla'da Sahil Güvenlik'in durdurduğu lastik botlarda toplam 67 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı. Kayseri'de de polisin düzenlediği huzur uygulamasında 28 düzensiz göçmen yakalandı.

AA10 Mart 2024 Pazar 01:57 - Güncelleme:
3 ilde düzensiz göçmen operasyonu! 95 kişi yakalandı
ABONE OL

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı personelinin karada bir grup düzensiz göçmeni tespit etmesi üzerine Uzunkuyu İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile yapılan çalışmada 6'sı çocuk 31 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yine Urla ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 5'i çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

MUĞLA

Bodrum açıklarında da lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, hareket halindeyken durdurdukları lastik botta aralarında bir çocuğun da bulunduğu 20 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

KAYSERİ

247 personel, 51 ekip ile 32 noktada düzenlenen düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulamasında, 864'ü yabancı uyruklu toplam 1642 kişi sorgulandı.

Uygulamada, 51 metruk bina, 78 umuma açık yer, 39 iş yeri, 6 terminal ve 279 araç kontrol edildi.

Uygulamada, kimliği olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu 28 kişi hakkında sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı.

Öte yandan, çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.