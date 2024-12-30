3 ilde eğitime ara verildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'nin Çameli ilçesinde eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte gece yarısından itibaren etkili olması ve aralıklı olarak da gün içinde devam etmesi beklenen kar yağışı, kar birikintileri, don ve buzlanma tehlikesinin olabileceği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"30 Aralık tarihinde, il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelimiz de 1 gün idari izinli sayılacaktır."

UŞAK'TA EĞİTİME KAR ENGELİ

Uşak'ta devam eden ve gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışının oluşturacağı buzlanma tehlikesi nedeniyle Uşak Valiliği, eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Konuya ilişkin Uşak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojik verilere göre ilimizde etkili olan kar yağışının gece saatlerinde artarak devam edecek olması ve devamında kuvvetli buzlanma tehlikesi nedeniyle; 30 Aralık 2024 Pazartesi günü ilimiz merkezinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personelimiz de 1 gün idari izinli sayılacaktır."

DENİZLİ'NİN ÇAMELİ İLÇESİNDE KAR NEDENİYLE EĞİTİME YARIN ARA VERİLDİ

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartları ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Bu durumun, insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturabileceğine işaret edilen açıklamada, "Bu nedenle 30 Aralık Pazartesi günü tüm eğitim kademesinde öğrenim gören öğrencilerimiz için bütün okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yarın engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.