3 ilde eş zamanlı operasyon! 106 bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığına yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Devleti vergi kaybına uğratarak haksız kazanç elde ettikleri değerlendirilen ve kaçak akaryakıt ticareti yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından İstanbul, Afyonkarahisar ve Hatay'da yapılan eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 700 bin lira olan 10 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Yürütülen soruşturma süresince gerçekleştirilen operasyonlarda ise toplam 106 bin 500 litre kaçak akaryakıtın ele geçirildiği ve söz konusu akaryakıtın piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon 165 bin lira olduğu kaydedildi.

Soruşturma kapsamında ayrıca suçta kullanıldığı tespit edilen 5 araç hakkında ihtiyati tedbir kararı uygulanırken, 2 araca el konularak gümrük idaresine teslim edildi.

Yakalanan akaryakıt kaçakçıları şüphelilerini emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.