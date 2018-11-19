3 ilde FETÖ şüphelisi 7 askere gözaltı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı çıkarılan 1 subay ve 6 astsubay, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Eskişehir, Ankara ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelilerden bir astsubayın geçici olarak görevinden uzaklaştırıldığı, diğerlerinin ise muvazzaf olduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.