3 ilde FETÖ şüphelisi 7 askere gözaltı
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 6'sı muvazzaf 7 asker, Eskişehir, Ankara ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.
- DHA
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı çıkarılan 1 subay ve 6 astsubay, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Eskişehir, Ankara ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.
Şüphelilerden bir astsubayın geçici olarak görevinden uzaklaştırıldığı, diğerlerinin ise muvazzaf olduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.