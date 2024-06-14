Muğla'nın Menteşe ilçesi ile Milas ilçelerindeki ormanlık alanlarda yangın çıktı. Balıkesir'deki yangın haberi ise ise İvrindil ilçesinden geldi. Denizli'de ise Babadağ ilçesinde orman yangını başladı.

Muğla, Denizli ve Balıkesir'de 4 noktada çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

MUĞLA'NIN MENTEŞE İLÇESİNDE ORMAN YANGINI ÇIKTI

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gazeller Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi. Yangın rüzgarla birlikte kısa sürede Denizli sınırlarına ilerledi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

MUĞLA'NIN MİLAS İLÇESİNDE ORMAN YANGINI

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kısırlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine, kendisinin de yangın bölgesine hareket ettiğini söyledi.

Yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini dile getiren Akbıyık, "Kısırlar Mahallesi'nde 14 haneyi tedbir amaçlı boşalttık. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

BALIKESİR'DE ÇIKAN ORMAN YANGINI

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

İlçeye bağlı kırsal Kınık Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangının etkili olduğu alana Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale başlatan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

"YANGININ ENERJİ NAKİL HATTININ KOPMASINDAN KAYNAKLANDIĞI YÖNÜNDE TESPİT VAR"

Olay yerine gelerek yetkililerden son durumla ilgili bilgi alan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, gazetecilere, ekiplerin 8 uçak, 6 helikopter, 19 arazöz ve diğer arazi araçlarıyla sahada etkin şekilde mücadelesini sürdürdüğünü söyledi.

Yangının, ilk anlarda Kınık Mahallesi'ni tehdit ettiğini ancak rüzgarın ters yöne esmesiyle bu riskin ortadan kalktığını belirten Ustaoğlu, "Yine de mahallemizde 11 ahırı boşalttık ve hayvanları güvenli bölgeye aldık. Yangın kısmen kontrol altına alınmış durumda." dedi.

Ustaoğlu, mahalle sakinlerine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Bölgede rüzgarın etkisini sürdürdüğünü, nem oranının çok düşük, hava sıcaklığının yüksek olduğunu dile getiren Ustaoğlu, "Bugün il genelinde biçerdöver ve hububat işini yasaklamıştık. Çünkü bugün hava durumunda olumsuz anlamda ciddi bir alarm vardı. Yangının enerji nakil hattının kopmasından kaynaklandığı yönünde tespit var. Daha detaylı çalışmayı sonra yapacağız." diye konuştu.

AYDIN'DA MAKİLİK ALANDA ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Akyeniköy Mahallesi Dalyan mevkisindeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.