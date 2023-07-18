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3 ilde orman yangını! Alevlere karşı topyekün mücadele sürüyor

Yurt genelinde görülen orman yangınlarında 5 ilde kontrol sağlandı. Tekirdağ, Çanakkale ve Diyarbakır'da ekiplerin alevlerle mücadelesi ise sürüyor.

AA18 Temmuz 2023 Salı 07:31 - Güncelleme:
3 ilde orman yangını! Alevlere karşı topyekün mücadele sürüyor
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Yurtta hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte görülen orman yangınlarında 5 ilde kontrol sağlandı. Tekirdağ, Çanakkale ve Diyarbakır'da ekiplerin alevlerle mücadelesi ise sürüyor. Yangınlarla ilgili 7 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 2'si tutuklandı.

İşte bölge bölge son durum...

07:07 Çanakkale'de 37 saattir devam eden orman yangınındaki son durum dron ile görüntülendi. Kızılkeçili köyü yakınlarında önceki gün saat 16.31'de başlayan yangına müdahale gün doğumuyla helikopter ve uçaklarla yoğunlaştı. Yangın bölgesine 6 uçak, 15 helikopter, 109 arazöz, 14 iş makinesi ve 543 personelle müdahale ediliyor. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

00:41 Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İlçenin kırsal Arıklı Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lice Belediyesi, Bingöl'ün Genç Belediyesinden itfaiye ile jandarma ve Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

00:11 AFAD Başkanı Yunus Sezer, Tekirdağ'daki orman yangınına ilişkin, "Yangın şu anda havanın da etkisiyle enerjisini kaybetmiş durumda. İnşallah yarın daha hızlı bir şekilde mesafe alınır diye düşünüyorum." dedi.

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