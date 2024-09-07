İSTANBUL 24°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Eylül 2024 Cumartesi / 4 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9818
  • EURO
    37,7251
  • ALTIN
    2728.39
  • BIST100
    9771.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 3 ilde orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
Güncel

3 ilde orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Antalya, İzmir ve Muğla'da ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgelere Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangınlara havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

AA7 Eylül 2024 Cumartesi 16:41 - Güncelleme:
3 ilde orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
ABONE OL
Antalya'nın Kumluca, Muğla'nın Menteşe ve İzmir'in Menemen ilçelerinde orman yangını çıktı. 3 ildeki bölgelere çok sayıda ekip sevk edildi. Yangınlara ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

ANTALYA'NIN KUMLUCA İLÇESİNDE ORMAN YANGINI

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kuzca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.

Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 4 uçak, 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve orman işçisi yönlendirildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

MUĞLA'NIN MENTEŞE İLÇESİNDE YANGIN

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Denizova Mahallesi Sarnıç mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle alevlerin hızla yayıldığını belirterek, "Yangına 15 helikopter, 6 uçak, 78 arazöz, 15 iş makinası ve çeşitli kurumlardan 400 personelle müdahale ediliyor." dedi.

Yangının büyük bölümünün sarp arazide devam etmesi nedeniyle daha çok hava araçlarının etkin müdahalede bulunduğunu belirten Akbıyık, bölgede rüzgarın etkisini sürdürdüğünü ifade etti.

Akbıyık, ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösterdiğini dile getirdi.

Öte yandan ekiplere vatandaşlar da traktörlerinin arkasına taktıkları su tankerleriyle destek veriyor.

Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangına yakın mahallelerde bulunan camilerden yapılan duyurularla vatandaşların su tankerlerini doldurarak, yangın bölgesine gitmeleri ve ekiplere destek vermesi isteniyor.

İZMİR'İN MENEMEN İLÇESİNDE ORMAN YANGINI

İzmir'in Menemen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale başlatıldı.

Yahşelli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 5 su ikmal aracı ve yer ekibi sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kardeş ülke Azerbaycan'ın gönderdiği Be-200 uçağından çalışmalara destek

Bergama'daki yangın kontrol altında

İzmir Urla'da orman yangını

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.