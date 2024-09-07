Antalya'nın Kumluca, Muğla'nın Menteşe ve İzmir'in Menemen ilçelerinde orman yangını çıktı. 3 ildeki bölgelere çok sayıda ekip sevk edildi. Yangınlara ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

ANTALYA'NIN KUMLUCA İLÇESİNDE ORMAN YANGINI

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kuzca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.

Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 4 uçak, 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve orman işçisi yönlendirildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

MUĞLA'NIN MENTEŞE İLÇESİNDE YANGIN

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.



Denizova Mahallesi Sarnıç mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle alevlerin hızla yayıldığını belirterek, "Yangına 15 helikopter, 6 uçak, 78 arazöz, 15 iş makinası ve çeşitli kurumlardan 400 personelle müdahale ediliyor." dedi.

Yangının büyük bölümünün sarp arazide devam etmesi nedeniyle daha çok hava araçlarının etkin müdahalede bulunduğunu belirten Akbıyık, bölgede rüzgarın etkisini sürdürdüğünü ifade etti.

Akbıyık, ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösterdiğini dile getirdi.

Öte yandan ekiplere vatandaşlar da traktörlerinin arkasına taktıkları su tankerleriyle destek veriyor.

Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangına yakın mahallelerde bulunan camilerden yapılan duyurularla vatandaşların su tankerlerini doldurarak, yangın bölgesine gitmeleri ve ekiplere destek vermesi isteniyor.

İZMİR'İN MENEMEN İLÇESİNDE ORMAN YANGINI

İzmir'in Menemen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale başlatıldı.

Yahşelli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 5 su ikmal aracı ve yer ekibi sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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