Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bartın Ulus'taki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Aydın-Efeler'deki yangının enerjisi düşürüldü. Çanakkale-Ayvacık yangını tamamen kontrol altına alındı." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde devam eden yangınlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Aydın Buharkent sınırları içinde başlayıp Denizli Buldan sınırına geçen yangının enerjisinin düşürüldüğünü belirten Yumaklı, şunları kaydetti.

"Bartın Ulus'taki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Aydın-Efeler'deki yangının enerjisi düşürüldü. Çanakkale-Ayvacık yangını tamamen kontrol altına alındı. Karabük-Eflani ve Kastamonu-Araç'taki yangınları ise kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor."

KARABÜK'TE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Karabük'ün Eflani ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.

Saraycık köyü mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangını söndürmek için çalışma yürütülüyor.

Yangına, 9 helikopter, yangın yönetim aracı, 17 ilk müdahale, 72 arazöz, 17 su ikmal, 5 dozer, greyder, 2 ekskavatör, 9 itfaiye, 13 tanker, 3 treyler, 2 bekoloder, lowbed, 2 ambulans, 1 UMKE, 10 pikap ve 5 arama kurtarma aracı ile 554 personelle müdahale ediliyor. Havadan müdahaleye havanın kararmasıyla ara verildi.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya da yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

Bu arada Başsavcılık talimatıyla yangınla ilgili yapılan araştırmada, orman içerisinde bulunan kesim sahasında kesim işi yapan yabancı uyruklu 5 kişinin barınma amaçlı kaldıkları çadıra yemek yemek için geldikleri, ardından tekrar orman kesim sahasına çalışmaya gittikleri, daha sonra çadırın tutuşması sonucu yangının meydana geldiği değerlendirildi.

YANGINLA İLGİLİ 5 YABANCI UYRUKLU GÖZALTINA ALINDI.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4'üne çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulandı, 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Saraycık köyü civarındaki orman yangınının büyük oranda çevrelendiğini, Safranbolu ilçesi Harmancık bölgesinde devam eden yangınla ilgili mücadelenin devam ettiğini bildirmişti.

KASTAMONU-KARABÜK SINIRINDA ÇIKAN İKİNCİ YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Kastamonu'nun Araç ilçesinin Karabük sınırında, ormanlık alanda çıkan iki ayrı yangına müdahale ediliyor.

Karabük'ün Eflani ilçesinde dün başlayan ve Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaşan yangınla mücadele sürüyor.

Öte yandan, Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde çıkan yangına karadan müdahale devam ederken, havanın kararmasıyla faaliyetlerini durduran helikopterlerin sabahın ilk ışıklarıyla müdahaleye devam edeceği bildirildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Karabük'ün Eflani ilçesinde başlayan yangının Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne sirayet ettiği, Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde ise çıkan ayrı bir yangınla da mücadele edildiği belirtildi.

Yangınlar nedeniyle Güzelce, Akgeçit, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı ve Şiringüney köylerindeki 437 vatandaşın tahliye edildiği aktarılan açıklamada, 496 büyük ve küçükbaş hayvanın da güvenli bölgeye alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Güzelce ve Akgeçit köylerinde devam eden yangınlara, 39 araç, 3 helikopter, 5 su tankeri, 17 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 182 personel ile müdahalenin devam ettiği kaydedildi.

Yangın nedeniyle Güzelce köyündeki bir ev ve 2 samanlıkta hasar oluştu.

"DÖRT BİR TARAFIMIZ ORMAN BÖLGESİ OLDUĞU İÇİN TEDİRGİNİZ"

Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Yeşilova köyünün muhtarı Yılmaz Akgül, yangının söndürülmesi için devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini söyledi.

Kastamonu'nun dört bir yanının ormanlarla çevrili olduğunu, yangının rüzgarla birlikte şiddetlendiğini belirten Akgül, "Yangın inşallah bu akşam söner ama gerçekten sıkıntı büyük. Çevre köylerimiz boşaltıldı. Yapacak bir şey yok. Allah yardımcımız olsun. Devletimiz sağ olsun her konuda yanımızda yer alıyor." dedi.

Çevrenin ormanlarla kaplı olmasından dolayı tedirgin olduklarını ifade eden Akgül, "Şu anda Kastamonu ve Karabük alarm durumunda, bütün gücüyle uğraşıyor. Dört bir tarafımız orman bölgesi olduğu için tedirginiz, sıkıntılı günler geçiriyoruz." diye konuştu.

Eflani bölgesindeki Kızılgeyik ve Güzelce köylerinin arasındaki bir alandan yangının yayıldığını anlatan Akgül, şunları kaydetti:

"Yangın ilk Karabük'teki Eflani bölgesinden başladı ve Güzelce köyüne sıçradı. Daha sonra Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Şiringüney tarafına geçti. Şu anda iki ayrı noktada yangın devam ediyor ve hızla yayılmakta. Hava rüzgarlı olduğu için yangın yayıldı her tarafa."

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Pınardere Mahallesi'ndeki zeytinlik ve ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

Bölgeye gelen Aydın Valisi Yakup Canbolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının 15.30'da çıktığını söyledi.

Canbolat, "Emniyet Müdürlüğümüzün atış poligonundaki bir çalışma, tadilat sahasında spiralden çıkan bir yangın sonucu çevreye yayıldı. İlk andan itibaren bütün ekiplerimiz bölgeye geldi ve müdahaleye başladılar. Toplamda şu an 168 personel, 53 araç ve hava aracı olarak da 9 araçla yangına müdahale ediyoruz. Geldiğimiz noktada yangını kontrol altına aldığımızı şu an için söyleyemeyiz ama etrafını çevirmeye başladık. İnşallah en kısa zamanda bir sonuç almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şu anda herhangi bir ev ve iş yerinde zararın olmadığını aktaran Canbolat, şöyle devam etti:

"Şu an AFAD, ADM, emniyet jandarma, büyükşehir, UMKE ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü, Kızılay, Devlet Su İşleri, Karayolları, sivil toplum kuruluşları ve Efeler Belediyesine ait ekiplerimiz bölgede görev yapıyor. Şu ana kadar herhangi bir iş yerinde veya evde bir zarar yok. Emirdoğan köyünü de çevresini kuşattık herhangi bir sıkıntı olmasın diye"