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3 ilde orman yangınlarına müdahale sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana, Antalya ve Mersin'deki orman yangınlarına 3 uçak, 16 helikopter ve 41 arazöz ile müdahale edildiğini açıkladı.

DHA15 Temmuz 2021 Perşembe 13:53 - Güncelleme: 15 Temmuz 2021 Perşembe 13:53
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Bakan Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olduğunu belirterek, ormanlarda daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Pakdemirli, "Kahramanlarımız bu sabah başlayan Adana Pozantı ve Sarıçam, Antalya Kaş, Mersin Gülnar orman yangınlarına 3 uçak, 16 helikopter, 41 arazöz ile müdahale ediyor, insansız hava araçları (İHA) saha ekiplerine anlık bilgi aktarıyor. Ayrıca yine bugün başlayan Adana Pos, Diyarbakır Hani, Kastamonu Taşköprü, Hatay Arsuz orman yangınları büyük bir özveri ile kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

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